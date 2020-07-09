2020-07-09T11:43:41+03:00
Происшествия

В Орловской области разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину

Александра Кондрашова вышла из дома в Сосковском районе и не вернулась
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области идет разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину. Александра Антоновна Кондрашова (Бородина) вышла из дома в деревне Прилепы Сосковского района накануне, 8 июля, и не вернулась.

Информацию о поиске разместили волонтеры ПСО "Лиза Алерт". Согласно ориентировке, рост пожилой женщины 155 см, телосложение худощавое, у нее короткие седые волосы и карие глаза. На левой щеке родинка. Была одета в зеленый жилет с надписью "Наш дом", черные лосины и зеленые сапоги. С собой у орловчанки была желтая трость и пакет.

Женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

- Мы просим всех владельцев камер, видеорегистраторов и любых других устройств, способных записывать видео, проживающих в Рыжково, Прилепах (Рыжковское с/п) или проезжающих через эти населенные пункты в направлении Сосково, Жихарево, Столбище (Сосковский р-н) с 8 июля и по сегодняшний момент, внимательно просмотреть свои записи. Может быть, на них попала наша пропавшая бабушка. В ваших силах спасти человеческую жизнь! - обращаются в ПСО "Лиза Алерт" к орловцам.

Если вы видели пропавшую или знаете что-либо о месте ее нахождения, сообщайте на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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