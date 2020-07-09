Губернатор Орловской области встретился с новым прокурором региона

9 Июль 2020 2020-07-09T11:34:27+03:00

Андрей Клычков и Владислав Малкин побеседовали о дальнейших задачах и взаимодействии

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Глава Орловской области Андрей Клычков встретился с новым прокурором региона Владиславом Малкиным. Губернатор и руководитель надзорного ведомства обсудили дальнейшие задачи и взаимодействие.

Рабочая встреча состоялась в кабинете Клычкова. Владислава Малкина представил заместитель начальника управления генпрокураторы РФ в в ЦФО Сергей Шляпужников. Он отметил, что Малкин приступил к работе с сегодняшнего дня, 9 июля.

В свою очередь губернатор отметил, что органы власти тесно взаимодействуют с прокуратурой.

- У нас целый спектр вопросов по совместной работе, начиная от законотворческой деятельности и заканчивая проверкой деятельности органов государственной власти, - цитирует Андрея Клычкова пресс-служба Правительства Орловской области.

ДОСЬЕ

Владислав Малкин родился в Туркмении 3 февраля 1978 года, в городе Мары. После школы уехал в Москву, где получил высшее юридическое образование, окончив в 2001 году вуз с отличием.

За время службы в прокуратуре Владислав Малкин был агражден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры РФ", медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени и рядом других почетных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU