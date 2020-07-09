2020-07-09T11:23:48+03:00
Общество

Ситуацию с невыплатой зарплаты работникам МУПа в Болхове проверит СК

Ведомство организовало проверку, которая может вылиться в уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области следственный комитет проверит ситуацию с невыплатой заработной платы работникам муниципального предприятия в городе БолховеВ Орловской области следственный комитет проверит ситуацию с невыплатой заработной платы работникам муниципального предприятия в городе БолховеФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области Следственный комитет проверит ситуацию с невыплатой заработной платы работникам муниципального предприятия в городе Болхове. Речь идет о МУП "Благоустройство".

Проверку ведомство инициировало после сообщений СМИ об оставленных без денег работниках предприятия.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следствие намерено принять исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных трудовых прав работников предприятия, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятно, ситуация обернется уголовным делом. Руководитель регионального СК взял на контроль ход проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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