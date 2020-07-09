Ситуацию с невыплатой зарплаты работникам МУПа в Болхове проверит СК
В Орловской области Следственный комитет проверит ситуацию с невыплатой заработной платы работникам муниципального предприятия в городе Болхове. Речь идет о МУП "Благоустройство".
Проверку ведомство инициировало после сообщений СМИ об оставленных без денег работниках предприятия.
- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следствие намерено принять исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных трудовых прав работников предприятия, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Вероятно, ситуация обернется уголовным делом. Руководитель регионального СК взял на контроль ход проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU