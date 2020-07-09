Под Орлом молодой водитель на "ВАЗе" учинил ДТП с пострадавшими

9 Июль 2020 2020-07-09T10:41:18+03:00

Самому парню и его троим пассажирам потребовалась госпитализация

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В Орловской области четыре человека пострадали в ДТП с переворотом. Молодой водитель на "ВАЗе" не совладал с автомобилем и тот вылетел в кювет.

Авария произошла в Покровском районе области накануне, 7 июля. Неподалеку от села Моховое 21-летний парень за рулем "Четверки" не справился с управлением. Машина выехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован. Также пострадали 3 пассажира: молодой человек 2002 года рождения., девушка 1999 года рождения и девушка 2002 года рождения. Все были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки госавтоинспекторы на дорогах региона зарегистрировали 20 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU