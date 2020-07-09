2020-07-09T10:08:44+03:00
Общество

В Орле за погибшего велосипедиста водителю назначили три с половиной года колонии

Пьяный мужчина с наркотиками сбил человека и, бросив его, скрылся с места аварии
Наталья Меркулова
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В Орле за погибшего велосипедиста водителю назначили три с половиной года колонииВ Орле за погибшего велосипедиста водителю назначили три с половиной года колонииФото: Архив "КП"
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Орловец, севший на руль пьяным и насмерть сбивший человека на дороге, отправится в колонию-поселение на три с половиной года. Такое решение принял Хотынецкий районный суд.

Трагедия произошла в сентябре 2019 года. Сбив велосипедиста, пьяный водитель даже не подумал ему помочь. Мужчина скрылся с места аварии, а человек скончался от полученных травм. Вскоре полиция нашла беглеца, а при нем еще и наркотики. Было возбуждено уголовное дело, разбирательство затянулось почти на год.

- Подсудимый полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию совершенных им преступлений. В результате он был признан виновным в совершении преступлений по статьям 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места происшествия) и 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере). Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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