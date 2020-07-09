В Орловской области назвали районы-лидеры по реализации нацпроектов

9 Июль 2020 2020-07-09T09:52:09+03:00

В 2020 году регион получил почти два миллиарда рублей на развитие территории

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В среду, 8 июля, в Орле в формате видеоконферении состоялось подведение итогов по реализации нацпроектов за первое полугодье 2020 года. В ходе совещания назвали районы-лидеры, которые уже начали воплощать проекты в жизнь.

С большим отрывом по темпам освоения выделенных средств лидирует Малоархангельский район. Здесь их использовали уже на 100% (2,3 млн рублей). На втором месте рейтинга оказался Ливенский район (освоен 41% средств на нацпроекты), на третьем месте - Орловский район с освоением 34,8%. Мценск пока только приступил к этой работе.

- в 2020 году на реализацию муниципальных проектов из бюджетов трех уровней выделен 1 млрд 924 млн рублей. Наблюдается рост кассового освоения и контрактации. За прошедшую неделю кассовые расходы по муниципальным проектам выросли более чем на 10%, - сообщает Вадим Тарасов, заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам.

По последним данным в регионе сейчас заключено 329 контрактов из запланированных 388 на сумму более 1,2 млрд рублей. Среди самых значимых строительство яслей на Планерной улице и детского сада на Ливенской улице в Орле, ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, а также поддержание отрасли животноводства в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU