"Дорога мужества": колонна военной техники прибудет в Орел 9 июля

9 Июль 2020 2020-07-09T09:54:27+03:00

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В Орел 9 июля прибудет колонна военной техники. Патриотический бронепробег "Дорога мужества" накануне стартовал в Москве, он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Первый подобный пробег состоялся в 2017 году. Тогда колонна военной техники прошла более двух тысяч километров, посетив российские и белорусские города. В нынешнем году маршрут такой: Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва.

- В Орле прибытие колонны ожидается 9 июля около 11 часов утра. В бронепробеге принимают участие автомобили Росгвардии «Тигр», «Урал» и «Патруль». Эта техника применяется при выполнении задач по участию в борьбе с терроризмом, охране объектов ядерно-оружейного комплекса, обеспечению общественной безопасности, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Организатор акции "Дорога Мужества" — Межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-Техническое Общество".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.orel.kp.ru/video/embed/789416" frameborder="0"></iframe> Бронепробег «Дорога мужества» стартовал в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU