2020-07-08T17:31:12+03:00
Общество

В Орле госавтоинспекторы вручили автомобилистам букеты ромашек

Нестандартный рейд полицейские провели в День семьи, любви и верности [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орле сотрудники ГИБДД останавливали автомобилистов, чтобы вручить им букеты ромашек. Так полицейские решили поздравить горожан с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Необычный рейд под названием "Моя семья живет по правилам!" инспекторы провели на территории областного центра. Они проверили, как водители перевозят малышей в салоне автомобиля, а также напомнили орловцам о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Чаще полицейским на пути попадались орловские семьи, которые полностью соблюдали ПДД. Семьям, которые ехали без нарушений, сотрудники Госавтоинспекции вручали символ праздника – ромашки со словами поздравления, а самым маленьким пассажирам - яркие чехлы на автокресло, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

ЗНАЙ!

День семьи, любви и верности - праздник, приуроченный памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Отмечается не только в России, но и в других странах – Болгарии, Белоруссии, Азербайджане, Украине и даже Германии, Франции, Великобритании. Символом праздника является ромашка, в этот день принято дарить не только этот цветок, но и открытки с его изображением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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