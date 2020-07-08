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Происшествия

В Ливнах юный мотоциклист оказался в больнице после ДТП

Байк несовершеннолетнего водителя столкнулся с легковушкой
Ольга СупоневаОльгаСупонева
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Мотоцикл столкнулся с "Десяткой"

Мотоцикл столкнулся с "Десяткой"

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области сегодня утром, 8 июля, произошло ДТП с участием мотоциклиста. Юноша на двухколесном транспорте столкнулся с отечественной легковушкой.

Авария случилась в городе Ливны, примерно в 10.15 на Октябрькой улице. Предварительную информацию о ней "Комсомолке" озвучили в полиции.

- В районе дома 29 произошло столкновение мотоцикла, под управлением водителя 2003 года, и автомобиля "ВАЗ", - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Несовершеннолетний байкер получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Полицейские в данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели.

ДТПДТП-2020 в Орловской области