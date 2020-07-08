8 Июль 2020 2020-07-08T17:06:43+03:00

Четверо орловцев представят регион на чемпионате по компьютерному многоборью. Фото: пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Орловской области

Изменить размер текста: A A

Уже завтра, 9 июля, четверо орловских пенсионеров представят область на Всероссийском чемпионате компьютерному многоборью. За звание самого опытного пользователя поборются более 230 человек не только жители России, но и наши соотечественники, проживающие заграницей.

Конкурсантам предстоит показать заранее подготовленную презентацию «Семейные истории Великой Победы», а затем продемонстрировать умение пользоваться поисковыми системами и ориентироваться на сайте Пенсионного фонда России.

Честь Орловской области будут защищать Елена Мартынова (Орел) Александр Шестопалов (Мценск), Станислав Пашков и Ольга Пиляева (Колпна).

- Соревнования начнутся в 10 часов утра. В режиме реального времени всем зрителям будет доступна его онлайн-трансляция, - сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU