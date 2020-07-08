2020-07-08T15:57:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Орловца, находившего без маски на АЗС, оштрафовали

Дважды нарушившему масочный режим мужчине пришлось раскошелиться на полторы тысячи рублей
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области продолжает действовать масочный режимВ Орловской области продолжает действовать масочный режимФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жителя Орловской области привлекли к ответственности за нарушение масочного режима. Мужчина находился на заправке без средства защиты, за что и нарвался на штраф.

Инцидент произошел в поселке Колпна. Мужчина находился и передвигался в помещении АЗС без маски, на него составили протокол об административном правонарушении. Напомним, в регионе продолжает действовать указ губернатора, по которому орловцы обязаны использовать средства защиты дыхания в общественных местах: будь то больница или магазин, маршрутка или помещение заправочной станции.

- С учетом отягчающего ответственность обстоятельства, выразившегося в повторном совершении однородного административного правонарушения, и иных обстоятельств дела, суд пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде штрафа, - сообщает пресс-служба Колпнянского районного суда.

Сумма штрафа - 1500 рублей.

"КП" напоминает читателям, что ограничительные меры по коронавирусу продлены в Орловской области до 16 июля, а масочный режим - до 31 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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