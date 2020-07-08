2020-07-08T15:50:38+03:00
Общество

Орловской области выделят 21 миллион рублей на борьбу с безработицей

Регион уже готовится к распределению средств и подготовке мер поддержки
Наталья Меркулова
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Орловской области выделят 21 миллион рублей на борьбу с безработицейОрловской области выделят 21 миллион рублей на борьбу с безработицейФото: Архив "КП"
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Орловской области выделят 21 миллион рублей на борьбу с безработицей. Статус безработного, по данным на 3 июля 2020 года, в нашем регионе имеют 11 тысяч 811 человек.

Деньги на снижение напряженности на рынке труда выделит федеральный центр. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- До конца недели планируется разработать алгоритм распределения выделенных средств и организована работа службы занятости Орловской области по реализации дополнительных мероприятий. Планируется возмещение расходов работодателям на частичную оплату труда общественных работников и работников под угрозой увольнения, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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