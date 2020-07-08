Семьи орловских энергетиков приняли участие в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
В режиме видеосвязи соревнующихся поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский
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Семьи энергетиков из 20-ти регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие в корпоративном онлайн-проекте «Полезная изоляция». Среди участников было 25 представителей «Россети Центр Орелэнерго».
ИСТОЧНИК KP.RU