2020-07-08T15:22:09+03:00
Общество

В Орле наградили самые крепкие и талантливые семьи

Супругам вручили праздничные сладости и почетные грамоты
Наталья Меркулова
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В Орле наградили самые крепкие и талантливые семьи. Фото: пресс-служба облсоветаВ Орле наградили самые крепкие и талантливые семьи. Фото: пресс-служба облсовета
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Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Орле чествовали самые крепкие и талантливые семьи, супругов, которые уже ни одно десятилетие вместе. Праздничные сладости и почетные грамоты им вручили депутаты орловского облсовета.

Одними из первых поздравления принимали Евгений и Людмила Гоголевских. Вместе они уже полвека, причем не только дома, но и на работе. Вся их жизнь связана со спортом. Евгений - ветеран спорта России, Заслуженный работник физической культуры, Людмила - тренер в спортивной школе № 3. Она воспитала 30 мастеров спорта по гимнастике и акробатике и свыше 100 кандидатов в мастера спорта СССР и России.

Кроме того, на торжественной церемонии наградили семьи Николая и Антонины Кутузовых, Виктора Копытова и Валентины Винцевич, Игоря и Нины Щербиных, Василия и Натальи Сваловых, Александра и Светланы Гераськовых, Александра и Анны Зюгановых.

- Каждый из них прожил в браке не один десяток лет. Многие уже отметили золотую и бриллиантовую свадьбы, - поясняет пресс-служба Орловского облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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