Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 8 июля

8 Июль 2020 2020-07-08T15:11:18+03:00

Рассказываем, сколько заболевших выявлено в каждом районе региона по состоянию на 8 июля 2020 года

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В Орловской области на 8 июля 2020 года количество заболевших коронавирусом достигло 4 тысяч 840 человек. Мы, по традиции, рассказываем какова география распространения коронавирусной инфекции по региону: сколько человек, за весь период наблюдения, подхватили COVID-19 в каждом из районов области?

Обновленную карту распространения вируса представил региональный оперштаб. Согласно ей, в Орле заразилось коронавирусом 2311 человек, в Мценске и Мценском районе - 542, в Орловском - 502, в Ливнах и Ливенском районе - 203, в Болховском - 127, Дмитровском - 109, Урицком - 107.

Районы, в которых за весь период выявлено меньше сотни случаев инфицирования COVID-19: Новодеревеньковский - 93, Хотынецкий - 87, Новосильский - 77, Свердловский - 73, Верховский - 68, Кромской - 66, Шаблыкинский - 58, Малоархангельский - 54, Знаменский и Глахуновский - по 53, Покровский - 50.

Менее пятидесяти человек заболело в следующих районах: Должанский - 41, Троснянский - 37, Колпнянский - 36, Залегощенский - 33, Сосковский - 25, Корсаковский - 18, Краснозоренский - 17.

Чистыми по коронавирусу остаются три района: Колпянский, Краснозоренский и Корсаковский.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU