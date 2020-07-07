2020-07-07T09:31:30+03:00
Общество

В Орловской области в 2020 году отремонтируют дополнительно 6 дорог

В облцентре планируют начать реконструкцию Красного моста после сдачи «Дружбы»
Наталья Меркулова
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В Орловской области в 2020 году отремонтируют дополнительно 6 дорогВ Орловской области в 2020 году отремонтируют дополнительно 6 дорогФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 6 июля, на заседании Правительства Орловской области обсудили ход дорожных работ. В центре внимания оказались школьные маршруты и реконструкция Красного моста.

Напомним, в этом году региональный Дорожного фонда выделили средства на ремонт 10 участков дорог Ливны – Верховье, БолховМценск, Ливны – Красная Заря, Болхов – Знаменское и Орел – Лаврово. Общая протяженность 73 км.

Еще 11 участков автодорог планировали привести в порядок в Орле и 16 в Орловском районе (Добрый, Маслово, Лаврово, Становой Колодезь, Жилино).

Однако, как доложил руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин, выделят средства на ремонт еще шести объектов дополнительно. Это дорога до Кривцовского мемориала, дорога от Корсаково до границы с Тульской областью и ремонт тротуаров в селе Лаврово Орловского района и Сурьянино Болховского района.

Отдельно речь шла про Красный мост. Начать работы по реконструкции планируют после завершения капитального ремонта моста «Дружба» (1 августа).

- В отношении Красного моста администрацией города Орла готовится заявка для проведения закупки, объявление торгов ожидается 14 июля, - пояснил Денис Блохин.

Кроме того, в планах властей отремонтировать школьные маршруты в селе Орево в Краснозоренском районе и Богородское в Глазуновском районе. К сожалению, в список так и не попал школьный маршрут в деревне Вышняя Замарайка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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