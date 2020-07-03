2020-07-03T17:58:13+03:00
Общество

Орловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин

Кандидатуру ранее выдвинул Генпрокурор РФ Игорь Краснов
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловскую прокуратуру возглавил Владислав МалкинОрловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июля, стало известно о назначении на должность Прокурора Орловской области Владислава Малкина. Официальная информация в графе «Руководство» появилась на сайте ведомства.

Напомним, кандидатуру Владислава Малкина еще в начале апреля на профильном комитете облсовета предложил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Ранее соответствующую руководящую должность занимал Иван Полуэктов.

Новый прокурор Орловской области приедет в регион из Краснодара, где он работал с 2001 года. Начинал с должность помощника прокурора, а в 2017 году стал первым заместителем прокурора Краснодарского края.

Орловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин

Орловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин

СПРАВКА "КП"

Владислав Малкин родился в Туркмении 3 февраля 1978 года, в городе Мары. После школы уехал в Москву, где получил высшее юридическое образование, окончив в 2001 году вуз с отличием.

За время службы в прокуратуре Владислав Малкин был агражден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры РФ", медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени и рядом других почетных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин
Орловские библиотеки вновь начнут принимать посетителей
Синоптики прогнозируют дожди в Орле в первые июльские выходные
В Орле велосипедного вора поймали с помощью камеры видеонаблюдения
На Октябрьской улице Орла машина сбила пешехода
Андрей Клычков проинспектировал ход благоустройства в райцентре Сосково
В Орле велосипедист оказался под колесами иномарки
И так сойдет: в Орле появился пешеходный переход, ведущий в забор
На нескольких улицах Орла временно ограничат движение
В Орле девушка-водитель получила травмы из-за маневра «Рено»
Под Орлом автоледи на "Опеле" врезалась в "Газель" и опрокинулась
3 июля орловские школьники сдают первые выпускные экзамены
В Орле нашли несуществующий цех по производству субпродуктов из птицы
В гаражном кооперативе в Орле сгорела отечественная легковушка
Коронавирус в Орловской области: на 3 июля заразился еще 31 человек
Орловцы поблагодарили сотрудников ДПС за помощь на дорогах
В Железнодорожном районе Орла в реке утонул 34-летний мужчина
В Орловской области налоговые начнут принимать посетителей без записи
В Орловской области признали недействительной продажу земли частной фирме
В Орловской области "ВАЗ" протаранил автобус на перекрестке
Изменения в Конституцию РФ одобрили 79, 7% жителей Орловской области
В Орле нашли фантомную площадку по производству вареников
Четыре очага заболеваемости коронавирусом сохраняется на Орловщине
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов