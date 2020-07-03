3 Июль 2020 2020-07-03T17:58:13+03:00

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Сегодня, 3 июля, стало известно о назначении на должность Прокурора Орловской области Владислава Малкина. Официальная информация в графе «Руководство» появилась на сайте ведомства.

Напомним, кандидатуру Владислава Малкина еще в начале апреля на профильном комитете облсовета предложил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Ранее соответствующую руководящую должность занимал Иван Полуэктов.

Новый прокурор Орловской области приедет в регион из Краснодара, где он работал с 2001 года. Начинал с должность помощника прокурора, а в 2017 году стал первым заместителем прокурора Краснодарского края.

Орловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин

СПРАВКА "КП"

Владислав Малкин родился в Туркмении 3 февраля 1978 года, в городе Мары. После школы уехал в Москву, где получил высшее юридическое образование, окончив в 2001 году вуз с отличием.

За время службы в прокуратуре Владислав Малкин был агражден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры РФ", медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени и рядом других почетных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU