На Октябрьской улице Орла машина сбила пешехода
В Орле на Октябрьской улице автомобиль сбил пешехода. Авария произошла прямо на зебре.
Все случилось днем четверга, 2 июля. В четвертом часу дня 48-летний пешеход переходил проезжую часть дороги по переходу в районе 58-го дома по Октябрьской улице. В этот момент не успел затормозить водитель отечественной легковушки "Лада Приора", за рулем которой был 44-летний водитель. Машина сбила пешехода.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу им. Семашко, после оказания медицинской помощи отпущен, - прокомментировали ДТП в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Отметим, что указанная зебра не оборудована светофором. Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, к сожалению, время от времени случаются здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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