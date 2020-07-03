2020-07-03T16:01:46+03:00
Происшествия

На Октябрьской улице Орла машина сбила пешехода

Мужчина переходил дорогу по зебре, когда оказался под колесами легковушки
Ольга СУПОНЕВА
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Пешехода доставили в больницуПешехода доставили в больницуФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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В Орле на Октябрьской улице автомобиль сбил пешехода. Авария произошла прямо на зебре.

Все случилось днем четверга, 2 июля. В четвертом часу дня 48-летний пешеход переходил проезжую часть дороги по переходу в районе 58-го дома по Октябрьской улице. В этот момент не успел затормозить водитель отечественной легковушки "Лада Приора", за рулем которой был 44-летний водитель. Машина сбила пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу им. Семашко, после оказания медицинской помощи отпущен, - прокомментировали ДТП в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Отметим, что указанная зебра не оборудована светофором. Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, к сожалению, время от времени случаются здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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