2020-07-03T15:55:24+03:00
Общество

Андрей Клычков проинспектировал ход благоустройства в райцентре Сосково

Губернатор побывал здесь с рабочим визитом
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Андрей Клычков проинспектировал ход благоустройства районного центра Сосково. Губернатор побывал с рабочим визитом в селе.

В этом году на ремонт по программе "Формирование современной городской среды" Сосковскому району выделено чуть меньше полутора миллионов рублей. На эти деньги заасфальтированы дворы и дворовые проезды, установлены скамейки, урны, смонтировано освещение во дворах многоквартирных домов.

Также глава региона побывал в отремонтированном недавно Центре культуры. Как пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области, помимо текущего ремонта выделенные средства были направлены на приобретение современной звукотехнической аппаратуры, сценических костюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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