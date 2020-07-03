Андрей Клычков проинспектировал ход благоустройства в райцентре Сосково

3 Июль 2020 2020-07-03T15:55:24+03:00

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Андрей Клычков проинспектировал ход благоустройства районного центра Сосково. Губернатор побывал с рабочим визитом в селе.

В этом году на ремонт по программе "Формирование современной городской среды" Сосковскому району выделено чуть меньше полутора миллионов рублей. На эти деньги заасфальтированы дворы и дворовые проезды, установлены скамейки, урны, смонтировано освещение во дворах многоквартирных домов.

Также глава региона побывал в отремонтированном недавно Центре культуры. Как пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области, помимо текущего ремонта выделенные средства были направлены на приобретение современной звукотехнической аппаратуры, сценических костюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU