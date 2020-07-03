2020-07-03T15:15:43+03:00
Происшествия

В Орле велосипедист оказался под колесами иномарки

С места ДТП парня увезли в больницу
Ольга СУПОНЕВА
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Велосипедиста госпитализировали с травмамиВелосипедиста госпитализировали с травмамиФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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Велосезон в Орле продолжается и, к сожалению, не обходится без аварий с участием двухколесного транспорта. Очередное ДТП случилось в областном центре накануне, 2 июля.

Авария произошла на Наугорском шоссе, в восьмом часу вечера, неподалеку от ТЦ "Европа". 35-летний водитель на легковой иномарке "Киа" ехал со стороны улицы Цветаева, он стал поворачивать направо в сторону улицы Героев Пожарных. В этот момент здесь ехал 20-летний велосипедист.

-Произошел наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть улицы Героев Пожарных по линии тротуаров, не спешившись. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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