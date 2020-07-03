2020-07-03T15:08:27+03:00
Общество

И так сойдет: в Орле появился пешеходный переход, ведущий в забор

Пешеходы и водители недоумевают, как передвигаться по «обновке» и не нарваться на штраф
Наталья Меркулова
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в Орле появился пешеходный переход, ведущий в заборв Орле появился пешеходный переход, ведущий в заборФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле, недалеко от сквера Юности возле завода Медведева в Железнодорожном районе, недавно обновили разметку на пешеходном переходе. Правда «обновка» вызывает недоумение, ведь ведет она прямо в металлическое ограждение.

Пешеходам остается идти по-старинке там, где когда-то была уже успевшая стереться зебра. Здесь остался и пологий спуск для колясок. Правда получается, что они переходят дорогу в неположенном месте. Выход один – брать ограждением штурмом и перепрыгивать через него.

Пешеходы и водители недоумевают из-за пешеходного перехода на заводе Медведева Фото: Ольга СУПОНЕВА

Пешеходы и водители недоумевают из-за пешеходного перехода на заводе МедведеваФото: Ольга СУПОНЕВА

Разводят руками и водители: «Где же останавливаться, чтобы пропустить пешеходов?» И тем, и тем за нарушение ПДД может грозить штраф. Рядом установлены камеры видеонаблюдения.

Тем временем, ремонт дорог в Орле продолжается. Дорожники завершают работы на трех улицах (Московском шоссе, улице Розы Люксембург и переулке Южном) из одиннадцати. При этом, как сообщает администрация города, одновременно с ремонтом дорожного полотна идет оборудование новыми светофорами, дополнительными знаками перекрестков и пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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