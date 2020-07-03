2020-07-03T14:19:31+03:00
Общество

На нескольких улицах Орла временно ограничат движение

Ограничения коснутся Заводского и Железнодорожного районов
Наталья Меркулова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На нескольких улицах Орла временно ограничат движение. Ограничения коснутся Заводского и Железнодорожного районов из-за ремонтных работ, которые будет проводить "Орелводоканал".

С 30 июня по 30 июля движение автотранспорта будет временно ограничено в районе дома № 69 и №124 по улице Московской, дома № 348 по улице Комсомольской и на пересечении улиц Автовокзальной и переулка Дарвина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Орла»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин
Орловские библиотеки вновь начнут принимать посетителей
Синоптики прогнозируют дожди в Орле в первые июльские выходные
В Орле велосипедного вора поймали с помощью камеры видеонаблюдения
На Октябрьской улице Орла машина сбила пешехода
Андрей Клычков проинспектировал ход благоустройства в райцентре Сосково
В Орле велосипедист оказался под колесами иномарки
И так сойдет: в Орле появился пешеходный переход, ведущий в забор
На нескольких улицах Орла временно ограничат движение
В Орле девушка-водитель получила травмы из-за маневра «Рено»
Под Орлом автоледи на "Опеле" врезалась в "Газель" и опрокинулась
3 июля орловские школьники сдают первые выпускные экзамены
В Орле нашли несуществующий цех по производству субпродуктов из птицы
В гаражном кооперативе в Орле сгорела отечественная легковушка
Коронавирус в Орловской области: на 3 июля заразился еще 31 человек
Орловцы поблагодарили сотрудников ДПС за помощь на дорогах
В Железнодорожном районе Орла в реке утонул 34-летний мужчина
В Орловской области налоговые начнут принимать посетителей без записи
В Орловской области признали недействительной продажу земли частной фирме
В Орловской области "ВАЗ" протаранил автобус на перекрестке
Изменения в Конституцию РФ одобрили 79, 7% жителей Орловской области
В Орле нашли фантомную площадку по производству вареников
Четыре очага заболеваемости коронавирусом сохраняется на Орловщине
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов