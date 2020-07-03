На нескольких улицах Орла временно ограничат движение
Ограничения коснутся Заводского и Железнодорожного районов
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На нескольких улицах Орла временно ограничат движение. Ограничения коснутся Заводского и Железнодорожного районов из-за ремонтных работ, которые будет проводить "Орелводоканал".
С 30 июня по 30 июля движение автотранспорта будет временно ограничено в районе дома № 69 и №124 по улице Московской, дома № 348 по улице Комсомольской и на пересечении улиц Автовокзальной и переулка Дарвина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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