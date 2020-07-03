2020-07-03T13:57:07+03:00
Происшествия

В Орле девушка-водитель получила травмы из-за маневра «Рено»

67-летний автомобилист на иномарке не уступил юной автоледи дорогу
Наталья Меркулова
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В Орле девушка-водитель на "ВАЗе" получила травмы из-за маневра «Рено». Фото Госавтоинспекции по Орловской областиВ Орле девушка-водитель на "ВАЗе" получила травмы из-за маневра «Рено». Фото Госавтоинспекции по Орловской области
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В четверг, 2 июля, в Советском районе Орла не разъехались «Рено Дастер» и отечественный «ВАЗ-2110». В результате 22-летнаяя девушка-водитель получила травмы.

Авария произошла в 13:19 дня. 67-летний автолюбитель на иномарке ехал по улице Матвеева в сторону улицы Игнатова. При повороте налево в районе дома №35 он не уступил дорогу и врезался в «ВАЗ-2110».

- В 14:50 девушка самостоятельно обратилась за медицинской помощью в больницу Семашко, после осмотра отпущена домой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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