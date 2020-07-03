Под Орлом автоледи на "Опеле" врезалась в "Газель" и опрокинулась
В четверг, 2 июля, в поселке Знаменка автоледи врезалась в «Газель» и опрокинулась. Авария произошла в районе половины седьмого вечера.
41-летняя женщина-водитель на «Опеле» разворачивалась в районе дома № 24"Ж" по улице Советская вне перекрестка. В этот момент она и «зацепила» «Газ-2752». Затем иномарка отскочила от фургона и опрокинулась.
На месте ДТП работали пожарные 6 ПЧ.
- В результате ДТП водитель «Опеля» получила телесные повреждения и была доставлена в Орловскую областную клиническую больницу. После осмотра отпущена, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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