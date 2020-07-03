3 июля орловские школьники сдают первые выпускные экзамены

3 Июль 2020 2020-07-03T12:56:46+03:00

Рассказываем, какие предметы пользуются самой большой популярностью на ЕГЭ в 2020 году

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Сегодня, 3 июля, в Орловской области стартовала экзаменационная кампания. Первыми в этом году ЕГЭ сдают одиннадцатиклассники, выбравшие экзамены по географии, литературе и информатике. Таких в нашем регионе 844 человек.

Сейчас ребята пишут экзамены в 24 пунктах сдачи на базе школ и одном пункте на дому. Начался ЕГЭ в 10 часов и продлится от трех до почти четырех часов в зависимости от выбранной дисциплины.

Отметим, в этом году выбор предметов для сдачи ЕГЭ остался традиционным. Лидирует по числу участников экзамена русский язык. Его 6 июля будут сдавать более 3423 человека (95%). На втором месте обществознание - 2046 участников (57%), а на третьем профильная математика – 1805 участников (50 %).

Популярными остаются также история (868), биология (859), физика (709 участников), химия (588) и информатика (429). На ЕГЭ по английскому языку зарегистрировались 355 человек, по литературе – 345, по географии – 90, по немецкому языку – 14 и по французскому – 9. Двое орловцев решились сдавать ЕГЭ по китайскому языку.

- В 2020 году при наличии уважительных причин участники ЕГЭ вправе изменить перечень сдаваемых предметов и сроки участия в экзаменах. Для этого нужно подать заявление в экзаменационную комиссию не позднее, чем за неделю до экзамена, - сообщает Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU