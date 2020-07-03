3 Июль 2020 2020-07-03T12:59:07+03:00

В Орле нашли «несуществующий» цех по производству субпродуктов из птицы Фото: Архив "КП"

Птицевод из Болхова продолжал бизнес даже после закрытия своего предприятия

Изменить размер текста: A A

В июне 2020 года специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с помощью системы «Меркурий» нашли «несуществующий» цех по производству субпродуктов из птицы. Частный предприниматель из Болхова продолжал бизнес даже после закрытия своей организации.

Как выяснили в ведомстве, птицеводческое предприятие формально прекратило существование в декабре 2019 года. Однако на самом деле работа продолжалась – предприниматель закупал инкубаторских утят из Воронежской области (5 400 штук), продолжал оформлять производственные транзакции и даже продавал тушки утки, индейки и субпродукты на ярмарках выходного дня в городе Орле.

- Специалисты Болховской районной станции по борьбе с болезнями животных оформили 84 электронных ветеринарных сопроводительных документа на 474,5 кг продукцию предприятия для реализации на ярмарках, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

После выявленных нарушений производственная площадка получила статус «фантомной», а учетная запись предпринимателя в системе «Меркурий» аннулирована.

Имеющаяся информация по данному факту направлена в УФСБ России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU