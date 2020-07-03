В Орле нашли несуществующий цех по производству субпродуктов из птицы
В июне 2020 года специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с помощью системы «Меркурий» нашли «несуществующий» цех по производству субпродуктов из птицы. Частный предприниматель из Болхова продолжал бизнес даже после закрытия своей организации.
Как выяснили в ведомстве, птицеводческое предприятие формально прекратило существование в декабре 2019 года. Однако на самом деле работа продолжалась – предприниматель закупал инкубаторских утят из Воронежской области (5 400 штук), продолжал оформлять производственные транзакции и даже продавал тушки утки, индейки и субпродукты на ярмарках выходного дня в городе Орле.
- Специалисты Болховской районной станции по борьбе с болезнями животных оформили 84 электронных ветеринарных сопроводительных документа на 474,5 кг продукцию предприятия для реализации на ярмарках, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
После выявленных нарушений производственная площадка получила статус «фантомной», а учетная запись предпринимателя в системе «Меркурий» аннулирована.
Имеющаяся информация по данному факту направлена в УФСБ России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU