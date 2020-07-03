2020-07-03T12:59:07+03:00
Общество

В Орле нашли несуществующий цех по производству субпродуктов из птицы

Птицевод из Болхова продолжал бизнес даже после закрытия своего предприятия
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле нашли «несуществующий» цех по производству субпродуктов из птицыВ Орле нашли «несуществующий» цех по производству субпродуктов из птицыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В июне 2020 года специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с помощью системы «Меркурий» нашли «несуществующий» цех по производству субпродуктов из птицы. Частный предприниматель из Болхова продолжал бизнес даже после закрытия своей организации.

Как выяснили в ведомстве, птицеводческое предприятие формально прекратило существование в декабре 2019 года. Однако на самом деле работа продолжалась – предприниматель закупал инкубаторских утят из Воронежской области (5 400 штук), продолжал оформлять производственные транзакции и даже продавал тушки утки, индейки и субпродукты на ярмарках выходного дня в городе Орле.

- Специалисты Болховской районной станции по борьбе с болезнями животных оформили 84 электронных ветеринарных сопроводительных документа на 474,5 кг продукцию предприятия для реализации на ярмарках, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

После выявленных нарушений производственная площадка получила статус «фантомной», а учетная запись предпринимателя в системе «Меркурий» аннулирована.

Имеющаяся информация по данному факту направлена в УФСБ России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин
Орловские библиотеки вновь начнут принимать посетителей
Синоптики прогнозируют дожди в Орле в первые июльские выходные
В Орле велосипедного вора поймали с помощью камеры видеонаблюдения
На Октябрьской улице Орла машина сбила пешехода
Андрей Клычков проинспектировал ход благоустройства в райцентре Сосково
В Орле велосипедист оказался под колесами иномарки
И так сойдет: в Орле появился пешеходный переход, ведущий в забор
На нескольких улицах Орла временно ограничат движение
В Орле девушка-водитель получила травмы из-за маневра «Рено»
Под Орлом автоледи на "Опеле" врезалась в "Газель" и опрокинулась
3 июля орловские школьники сдают первые выпускные экзамены
В Орле нашли несуществующий цех по производству субпродуктов из птицы
В гаражном кооперативе в Орле сгорела отечественная легковушка
Коронавирус в Орловской области: на 3 июля заразился еще 31 человек
Орловцы поблагодарили сотрудников ДПС за помощь на дорогах
В Железнодорожном районе Орла в реке утонул 34-летний мужчина
В Орловской области налоговые начнут принимать посетителей без записи
В Орловской области признали недействительной продажу земли частной фирме
В Орловской области "ВАЗ" протаранил автобус на перекрестке
Изменения в Конституцию РФ одобрили 79, 7% жителей Орловской области
В Орле нашли фантомную площадку по производству вареников
Четыре очага заболеваемости коронавирусом сохраняется на Орловщине
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов