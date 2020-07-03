В гаражном кооперативе в Орле сгорела отечественная легковушка
В четверг, 2 июля, в Советском районе Орла на территории гаражно-строительного кооператива «Орлик» вспыхнул пожар. Огонь охватил отечественную легковушку «ВАЗ-2111».
Инцидент произошел в районе часа дня. После того, как очевидцы сообщили о возгорании, на месте выехали пожарные ПСЧ-1.
-В результате пожара автомобиль «ВАЗ-2111» выгорел по всей площади. В настоящее время устанавливаются причина пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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