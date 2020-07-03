2020-07-03T11:21:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: на 3 июля заразился еще 31 человек

Общее число заболевших в регионе составляет 4610 человек
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области на 3 июля 2020 года подтвержден еще 31 факт заражения коронавирусом среди населения. Данные приводит оперативный штаб, таким образом общее число заболевших за весь период мониторинга составило 4610 человек.

Статистика за последнюю неделю пошла вниз: количество новых выявленных заболевших за сутки не достигает и 50 человек на протяжении вот уже 10 дней, а в последние несколько суток цифры не достигают значения в 40 новых заболевших.

Кроме того, сегодня общее число выздоровевших пациентов превысило три тысячи человек и составило 3028 орловцев. За вчерашний день с наблюдения по выздоровлению снято 117 орловцев, что в три раза выше количества новых заболевших. Однако в то же время оперштаб сообщил и о еще трех летальных случаях, общее число их достигло 69.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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