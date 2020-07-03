Орловцы поблагодарили сотрудников ДПС за помощь на дорогах
Жители Орловской области поблагодарили сотрудников ДПС за помощь на дорогах. Спасибо госавтоинспекторам орловские автолюбители сказали позвонив по телефону доверия регионального УМВД.
Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, в общей сложности за 6 месяцев 2020-го на телефон доверия поступило около 30 благодарностей в адрес полицейских, большая часть из них адресована именно сотрудникам ГИБДД.
- Граждане в своих обращениях рассказывали, как полицейские помогали им устранить поломку транспортного средства на дороге, грамотно оказанную консультацию и прочее. Одного из звонивших, у которого возникла неисправность осветительных приборов, сотрудники ДПС сопроводили, осветив проезжую часть фарами своего служебного автомобиля, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По телефону доверия, также, можно проконсультироваться по вопросам, касающимся компетенции органов внутренних дел, пожаловаться на действия полицейских. Линия работает круглосуточно и без выходных: 8 (4862) 41-38-56.
ИСТОЧНИК KP.RU