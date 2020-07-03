Орловцы поблагодарили сотрудников ДПС за помощь на дорогах

3 Июль 2020 2020-07-03T10:34:24+03:00

За полгода в региональное УМВД поступило больше 20 благодарностей для госавтоинспекторов

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Жители Орловской области поблагодарили сотрудников ДПС за помощь на дорогах. Спасибо госавтоинспекторам орловские автолюбители сказали позвонив по телефону доверия регионального УМВД.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, в общей сложности за 6 месяцев 2020-го на телефон доверия поступило около 30 благодарностей в адрес полицейских, большая часть из них адресована именно сотрудникам ГИБДД.

- Граждане в своих обращениях рассказывали, как полицейские помогали им устранить поломку транспортного средства на дороге, грамотно оказанную консультацию и прочее. Одного из звонивших, у которого возникла неисправность осветительных приборов, сотрудники ДПС сопроводили, осветив проезжую часть фарами своего служебного автомобиля, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По телефону доверия, также, можно проконсультироваться по вопросам, касающимся компетенции органов внутренних дел, пожаловаться на действия полицейских. Линия работает круглосуточно и без выходных: 8 (4862) 41-38-56.

ИСТОЧНИК KP.RU