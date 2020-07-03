В Железнодорожном районе Орла в реке утонул 34-летний мужчина

3 Июль 2020 2020-07-03T10:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 2 июля, в Железнодорожном районе Орла в реке Оке утонул молодой мужчина. Трагедия произошла в половину шестого вечера в районе улицы Фомина.

Очевидцы, заметившие тело человека в воде, позвонили в службу спасения. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели МЧС, однако очевидцы происшествия к моменту их прибытия уже сами достали мужчину из воды.

Сейчас выясняются все обстоятельство произошедшего.

- Всего с начала года в Орловской области утонули шесть человек. Мы напоминаем о необходимости соблюдения установленных правил поведения на водоемах. В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, - обращаются к орловцам специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU