2020-07-03T10:31:22+03:00
Происшествия

В Железнодорожном районе Орла в реке утонул 34-летний мужчина

Трагедия произошла 2 июля в районе улицы Фомина
Наталья Меркулова
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В Железнодорожном районе Орла в реке утонул 34-летний мужчина. Фото: Архив "КП"В Железнодорожном районе Орла в реке утонул 34-летний мужчина. Фото: Архив "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 2 июля, в Железнодорожном районе Орла в реке Оке утонул молодой мужчина. Трагедия произошла в половину шестого вечера в районе улицы Фомина.

Очевидцы, заметившие тело человека в воде, позвонили в службу спасения. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели МЧС, однако очевидцы происшествия к моменту их прибытия уже сами достали мужчину из воды.

Сейчас выясняются все обстоятельство произошедшего.

- Всего с начала года в Орловской области утонули шесть человек. Мы напоминаем о необходимости соблюдения установленных правил поведения на водоемах. В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, - обращаются к орловцам специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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