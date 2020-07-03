В Орловской области налоговые начнут принимать посетителей без записи
В Орловской области налоговые инспекции вновь начнут принимать посетителей без обязательной предварительной записи. Подход к работе меняется с 6 июля.
Посетителей в операционных залах примут по такому графику: понедельник и среда с 9.00 до 18.00; вторник и четверг с 9.00 до 20.00; пятница с 9.00 до 16.45. В субботу и воскресенье - выходные.
- Обращаем внимание, что территориально обособленные рабочие места (ТОРМы) инспекций в районах области пока остаются закрытыми для посещения, - сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.
Несмотря на некоторые послабления антикоронавирусного режима, при посещении учреждений, в том числе и налоговой, нужно пользоваться масками и соблюдать другие рекомендации Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU