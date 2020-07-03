В Орловской области признали недействительной продажу земли частной фирме

3 Июль 2020 2020-07-03T09:48:23+03:00

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В Орловской области дело с продажей земельного участка сельскохозназначения обернулось для администрации сельского поселения в Болховском районе прокурорской проверкой и разбирательством в Арбитражном суде. Более 205 гектар земли перешли к частной фирме с нарушениями.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, в Герасимовском сельском поселении поспешили. Договор купли-продажи с предприятием был заключен раньше 30-дневного срока после официального объявления в газете, а условия приобретения участка не совпадали с настоящими условиями сделки.

- Кроме того, информация о продаже земельного участка не была размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на информационных щитах на территории поселения. Таким образом, земельный участок был отчужден с нарушением установленного законодательством порядка, - пояснили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

После судебного разбирательства частную фирму обязали возвратить участок сельскому поселению. Состоявшуюся сделку признали недействительной.

ИСТОЧНИК KP.RU