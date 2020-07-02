В Орловской области "ВАЗ" протаранил автобус на перекрестке

2 Июль 2020 2020-07-02T19:49:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В орловском поселке Кромы "ВАЗ" протаранил автобус на перекрестке. Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами.

ДТП случилось сегодня утром, 2 июля, около семи часов утра. Об обстоятельствах аварии рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Установлено, что 34-летний водитель "Десятки" выехал на встречную полосу и врезался в автобус "ЛИАЗ", который разворачивался на перекрестке. Автобус был без пассажиров.

Водитель легковушки нарушил правила дорожного движения: выехал на встречку в месте, где это запрещено. Сейчас мужчина в больнице.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU