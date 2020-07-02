В Орловской области "ВАЗ" протаранил автобус на перекрестке
В орловском поселке Кромы "ВАЗ" протаранил автобус на перекрестке. Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами.
ДТП случилось сегодня утром, 2 июля, около семи часов утра. Об обстоятельствах аварии рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Установлено, что 34-летний водитель "Десятки" выехал на встречную полосу и врезался в автобус "ЛИАЗ", который разворачивался на перекрестке. Автобус был без пассажиров.
Водитель легковушки нарушил правила дорожного движения: выехал на встречку в месте, где это запрещено. Сейчас мужчина в больнице.
На месте аварии работали полицейские и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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