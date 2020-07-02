2020-07-02T11:28:50+03:00
Общество

Для орловских инвалидов упростили замену колясок и ортезов

Теперь после окончания срока службы техники не придется проводить экспертизу
Наталья Меркулова
Поделиться:
Для орловских инвалидов упростили замену колясок и ортезовДля орловских инвалидов упростили замену колясок и ортезовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области для инвалидов упрости порядок замены кресел-колясок с электроприводом и ортезов (аппаратов для ног и туловища). Теперь после окончания срока их службы не придется проводить медико-техническую экспертизу.

Соответствующий приказ Минтруда России вступил в силу 13 июня 2020 года. Распросранится нововведение и на тех, кто покупал коляски и ортезы сам за свой счет, и на тех, кто получил их бесплатно от Фонда социального страхования.

- По-прежнему обязательной медико-технической экспертизе подлежат протезы верхних и нижних конечностей с внешним источником энергии. В отношении них продолжает действовать ранее установленный порядок проверки ТСР по истечении установленного срока эксплуатации, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Уточнить информацию можно телефону колл-центра Орловского ФСС: 8 (4862) 54-81-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Изменения в Конституцию РФ одобрили 79, 7% жителей Орловской области
В Орле нашли фантомную площадку по производству вареников
Четыре очага заболеваемости коронавирусом сохраняется на Орловщине
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов
В двух районах Орловской области уничтожили снаряды времен ВОВ
За полгода орловцы оформили более шести тысяч ипотечных сделок
Орел присоединился к фотопроекту «Герои России, какими их не видел никто»
Музей в Спасском-Лутовиново вновь откроет двери для посещений
В трех районах Орловской области все пациенты с COVID победили болезнь
Иван Залогин: "Все скончавшиеся пациенты с коронавирусом в Орловской области имели тяжелые сопутствующие патологии"
ФОТОРЕПОРТАЖ: как в Орловской области проходило голосование по поправкам в Конституцию
Более 5 тысяч бюллетеней в Орловской области признали недействительными
Пожилая орловчанка лишилась 600 тысяч рублей из-за мошенницы
Орловец попытался пронести элитный алкоголь мимо кассы и попался
Для орловских инвалидов упростили замену колясок и ортезов
В Орловской области не всем предпринимателям снизили налоги в период пандемии
В Орловской области водитель «Смарта» протаранил дерево, вылетев в кювет
Четверо орловцев остались без водительских прав из-за мед диагнозов
В Орле велосипедист сбил пешехода
В Орловской области поправки в Конституцию одобрили почти 80% избирателей
Орловские энергетики в июле будут принимать клиентов в офисах
Орловец нашел банковские карты и отправился за покупками
В Орловской области ЗАГСы начнут пускать гостей на свадьбу
В Орле отблагодарили волонтеров, помогающих во время пандемии