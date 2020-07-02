Для орловских инвалидов упростили замену колясок и ортезов

2 Июль 2020 2020-07-02T11:28:50+03:00

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В Орловской области для инвалидов упрости порядок замены кресел-колясок с электроприводом и ортезов (аппаратов для ног и туловища). Теперь после окончания срока их службы не придется проводить медико-техническую экспертизу.

Соответствующий приказ Минтруда России вступил в силу 13 июня 2020 года. Распросранится нововведение и на тех, кто покупал коляски и ортезы сам за свой счет, и на тех, кто получил их бесплатно от Фонда социального страхования.

- По-прежнему обязательной медико-технической экспертизе подлежат протезы верхних и нижних конечностей с внешним источником энергии. В отношении них продолжает действовать ранее установленный порядок проверки ТСР по истечении установленного срока эксплуатации, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Уточнить информацию можно телефону колл-центра Орловского ФСС: 8 (4862) 54-81-81.

ИСТОЧНИК KP.RU