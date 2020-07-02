Орловские энергетики в июле будут принимать клиентов в офисах

2 Июль 2020 2020-07-02T09:29:17+03:00

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Орловские энергетики в июле продолжат прием клиентов непосредственно в офисах. В связи с эпидемиологической обстановкой в Орловском энергосбыте приняли решение продолжить очный прием посетителей.

Предварительно клиентам нужно записаться, а в помещениях использовать средства индивидуальной защиты. Офисы компании будут работать по будням с 8.00 до 17.00, с перерывом на санитарную обработку помещений (с 12.00 до 13.00).

- Мы не заглядываем далеко: несмотря на некоторые послабления в работе организаций региона, действие ограничительных мероприятий продлено в Орловской области до 16 июля. Поэтому мы не делаем смелых заявлений относительно режима работы клиентских офисов на несколько месяцев вперед, и пока говорим только об июле, - отметил директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Юрий Лаштабега.

Энергетики также просят клиентов по возможности пользоваться онлайн-сервисами и без острой необходимости не посещать клиентские офисы.

ИСТОЧНИК KP.RU