За несоблюдение социальной дистанции орловцу пришлось отвечать перед судом

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:09:52+03:00

Житель Орла нарушил социальную дистанцию, при этом не использовал средства индивидуальной защиты Фото: Архив "КП"

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В Орле суд рассмотрел дело о несоблюдении социальной дистанции. Перед лицом правосудия предстал горожанин, который нарушил одну из антикоронавирусных мер.

Дело рассматривали в Северном районном суде. Напомним, уже на протяжении нескольких месяцев в Орле и области действует режим повышенной готовности, а указ губернатора определяет ограничения, введенные на период пандемии коронавируса. Однако не все этот указ соблюдают.

- Житель Орла нарушил социальную дистанцию, при этом не использовал средства индивидуальной защиты. В результате указанных действий, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, - пояснили в пресс-службе Северного районного суда Орла.

По итогу рассмотрения дела, суд пришел к выводу что орловец виновен в совершении административного правонарушения. В качестве наказания мужчине назначили предупреждение.

Напомним, ограничительные меры по коронавирусу в Орловской области продлены до 16 июля. А ношение масок обязательно до 31 июля.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU