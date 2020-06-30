2020-06-30T17:09:52+03:00
Коронавирус Covid-19

За несоблюдение социальной дистанции орловцу пришлось отвечать перед судом

Мужчина отделался предупреждением
Ольга СУПОНЕВА
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Житель Орла нарушил социальную дистанцию, при этом не использовал средства индивидуальной защитыЖитель Орла нарушил социальную дистанцию, при этом не использовал средства индивидуальной защитыФото: Архив "КП"
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В Орле суд рассмотрел дело о несоблюдении социальной дистанции. Перед лицом правосудия предстал горожанин, который нарушил одну из антикоронавирусных мер.

Дело рассматривали в Северном районном суде. Напомним, уже на протяжении нескольких месяцев в Орле и области действует режим повышенной готовности, а указ губернатора определяет ограничения, введенные на период пандемии коронавируса. Однако не все этот указ соблюдают.

- Житель Орла нарушил социальную дистанцию, при этом не использовал средства индивидуальной защиты. В результате указанных действий, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, - пояснили в пресс-службе Северного районного суда Орла.

По итогу рассмотрения дела, суд пришел к выводу что орловец виновен в совершении административного правонарушения. В качестве наказания мужчине назначили предупреждение.

Напомним, ограничительные меры по коронавирусу в Орловской области продлены до 16 июля. А ношение масок обязательно до 31 июля.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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