2020-06-30T16:51:20+03:00
Общество

В Орле из-за плохих дорог к ответственности привлекли 11 должностных лиц

Инспекторы Госавтоинспекции проводят мониторинг по содержанию городских улиц
Наталья Меркулова
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В Орле из-за плохих дорог к административной ответственности привлекли 11 должностных лицВ Орле из-за плохих дорог к административной ответственности привлекли 11 должностных лицФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С начала 2020 года к административной ответственности привлекли 11 должностных лиц, ответственных за содержание дорог в Орле. Инспекторы ГИБДД продолжают проводить мониторинг недостатков и нарушений стандартов по дорожной разметке, светофоров и состоянию дорожного полотна.

Всего же сотрудники ведомства за шесть месяцев вынесли 198 предписаний по устранению недостатков содержания улично-дорожной сети. Для 63 организаций и должностных лиц это обернулось судебным разбирательством по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

- К административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) было привлечено 11 должностных лиц. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают осуществлять контроль за состоянием улично-дорожной сети, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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