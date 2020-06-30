30 Июнь 2020 2020-06-30T16:10:25+03:00

30 июня последний день, когда можно проголосовать на придомовых территориях

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По поправкам в Конституцию проголосовали почти 56% орловцев. Свой выбор на общероссийском голосовании в нашем регионе сделали 341 тысячи 987 человек. Такие данные приводит Избирательная комиссия Орловской области на утро 30 июня.

Сегодня последний день, когда можно проголосовать на придомовых территориях и на территориях общего пользования. В основной день голосования, 1 июля, сделать это можно будет бесконтактно «на дому» и непосредственно на избирательных участках.

- Напоминаем, чтобы проголосовать на дому, необходимо подать письменное заявление или устное обращение в соответствующую участковую комиссию. Заявление о голосовании вне помещения для голосования можно подать до пяти часов вечера 1 июля, - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU