30 Июнь 2020 2020-06-30T15:30:36+03:00

На 30 июня в Орловской области признали безработными почти 12 тысяч человек Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Орловской области продолжает расти число безработных. По данным Комиссией по обеспечению устойчивого экономического развития, на 30 июня работы в регионе лишились 11 тысяч 796 человек.

Напомним, мониторинг начали вести с 9 апреля, когда постановка на учет по безработице начала проходить в дистанционном режиме. Тогда в Орловской области было всего 3008 официально безработных. Всего начала мониторинга статус безработных получили 8 тысяч 788 человека.

- Сейчас для тех, кто ищет работу, сформировали Банк вакансий на портале Управления труда и занятости по адресу job.orl.ru (раздел «Гражданам»). В него вошли пять с половиной тысяч вакантных должностей от малоквалифицированных до специалистов административно-управленческого звена, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU