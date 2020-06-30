2020-06-30T15:26:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 30 июня

Рассказываем, сколько человек подхватили COVID-19 в каждом из районов региона
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области на конец июня число заболевших коронавирусом превысило четыре с половиной тысячи человек. По последним данным оперативного штаба, диагноз подтвердился у 4513 орловцев. Рассказываем, какова география распространения заболевания по региону на 30 июня 2020 года.

В числе «лидеров» по количеству заразившихся за весь период наблюдения город Орел – 2117 человек инфицировались вирусом. Далее город Мценск и Мценский район – 525 заболевших, следом Орловский район – 451, Ливны и Ливенский – 185, Болховский район – 127, Дмитровский – 101.

Районы, в которых выявлено менее сотни зараженных: Урицкий – 97, Новодеревеньковский – 91, Хотынецкий – 86, Новосильский – 77, Свердловский – 72, Кромской и Верховский – по 63, Шаблыкинский – 58, Знаменский -53, Глазуновский – 52,

Информация регионального оперштаба

Информация регионального оперштаба

Районы, в которых выявлено менее пятидесяти зараженных: Покровский – 49, Малоархангельский – 48, Троснянский и Колпнянский – по 36, Должанский – 35, Залегощенский – 32, Сосковский – 24, Корсаковский – 18, Краснозоренский – 17.

Выздоровело за весь период 2823 человека. Скончавшихся по федеральным данным 61.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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