В период пандемии, многим предпринимателям как никогда стала необходима юридическая помощь

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:47:46+03:00

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Для этого представителям МСП необходимо обратиться по номеру телефона: (4862) 44-30-20.

В центре «Мой Бизнес» работают профессиональные юристы и ведётся плотное сотрудничество с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области. Также «Мой Бизнес» работает с частными юридическими компании из Орла по договорам софинансирования. Это значит, что государство компенсирует затраты МСП на юридические услуги. Орловские предприятия, обращаясь в «Мой Бизнес», получают правовую поддержку бесплатно.

Задать вопросы и получить бесплатные консультации можно по телефону горячей линии: (4862) 44-30-20.

Маргарита Коптенко

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