2020-06-30T14:00:45+03:00
Общество

Сетевой фастфуд заплатит орловской семье за отравление 200 тысяч рублей

Родители и двое детей попали в больницу после картошки-фри и куриных ножек
Наталья Меркулова
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Сетевой фастфуд заплатит орловской семье за отравление 200 тысяч рублейСетевой фастфуд заплатит орловской семье за отравление 200 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Кафе «Жар Пицца» в Орле придется возместить семье ущерб за сильное отравление. Родители и двое детей (мальчик и девочка) попали в больницу после картошки-фри, куриных ножек и пиццы, купленных на новогодних праздниках.

5 января семья отправилась в сетевой фастфуд. Потом всю ночь у детей была рвота и повышенная температура, а уже на утро девочку госпитализировали с отравлением в НКМЦ им Зинаиды Круглой. Стало плохо и родителям.

Вскоре девочки поставили диагноз «Острый гастроэнетерит неуточненной этиологии средней степени тяжести, токсикоз с эксикозом 2 степени», а мальчику - «острый гастрит».

- По результатам проведенной Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части нарушения требований к содержанию помещений, контроля за качеством фритюрного жира и ведению документации, - рассказали «КП» в пресс-службе Советского районного суда города Орла.

В пользу семьи в владельца кафе взыскали стоимость лекарств, утраченный заработок родителей, компенсацию морального вреда и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. В общей сумме более 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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