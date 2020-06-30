МЧС: В Орловской области ухудшится погода

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:43:37+03:00

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В Орловскую область придет непогода. Судя по прогнозу, в ближайшие сутки ожидаются грозы и сильный ветер.

Об ухудшении погоды орловцев предупредили в региональном МЧС. Как сообщает ведомство, по прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 30 июня на 1 июля пройдут дожди, местами кратковременные, а местами сильные. Завтра днем также ожидается дождь, а в некоторых районах грозы. Ветер будет дуть с юга, с переходом на северо-западное направление, его скорость составить 3-8 м/с ночью и 5-10 днем. А при грозах порывы достигнут 15-18 м/c. При этом будет достаточно жарко: ночью +12..+17, днем +23..+28 градусов.

Плохая погода может стать причиной происшествий, поэтому в МЧС жителей региона просят соблюдать правила безопасности и быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU