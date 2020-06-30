На орловца в собственной машине напали со строительным ножом

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:58:45+03:00

Жестокого ревнивца, напавшего на орловца в машине, задержали тульские росгвардейцы. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

Окровавленного мужчину нашли на обочине медики, а жестокого ревнивца задержали росгвардейцы в Туле

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Орловская полиция расследует дело о жестоком нападении на жителя Болховского района. Мужчину попытались зарезать строительным ножом в его собственном авто. Ему чудом удалось выпрыгнуть из машины.

Инцидент произошел в районном центре. К нему в машину сел мужчина и во время поездки между ними произошел конфликт на почве ревности. Тогда пассажир достал нож и нанес им 30 ранений водителю. Когда раненный и истекающий кровью 33-летний мужчина смог вырваться, ревнивец сбежал.

Лежащего на обочине человека случайно заметила бригада скорой медицинской помощи, проезжавшая в это время мимо. Его доставили в Болховскую ЦРБ.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 42-летний местный житель. Он попытался скрыть на территории Тулы. Однако по полученной ориентировке его задержали сотрудники Росгвардии по Тульской области.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU