На орловца в собственной машине напали со строительным ножом
Орловская полиция расследует дело о жестоком нападении на жителя Болховского района. Мужчину попытались зарезать строительным ножом в его собственном авто. Ему чудом удалось выпрыгнуть из машины.
Инцидент произошел в районном центре. К нему в машину сел мужчина и во время поездки между ними произошел конфликт на почве ревности. Тогда пассажир достал нож и нанес им 30 ранений водителю. Когда раненный и истекающий кровью 33-летний мужчина смог вырваться, ревнивец сбежал.
Лежащего на обочине человека случайно заметила бригада скорой медицинской помощи, проезжавшая в это время мимо. Его доставили в Болховскую ЦРБ.
Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 42-летний местный житель. Он попытался скрыть на территории Тулы. Однако по полученной ориентировке его задержали сотрудники Росгвардии по Тульской области.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU