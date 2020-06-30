2020-06-30T12:11:43+03:00
Общество

В орловские больницы передали 10 новых реанимобилей

Торжественная церемония вручения ключей прошла перед областной администрацией
Наталья Меркулова
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В орловские больницы передали 10 новых реанимобилей. Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиВ орловские больницы передали 10 новых реанимобилей. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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Сегодня, 30 июня, в Орле перед областной администрацией состоялась торжественная церемония передачи десяти реанимобилей медицинским организациям. Новые машины поступят на службу в областную клиническую больницу, НКМЦ им. Круглой, Станцию скорой медицинской помощи, Ливенскую и Мценскую ЦРБ.

Все реанимобили оснащены медицинским оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, запас кислорода, электрокардиографы.

- Автомобили скорой медицинской помощи класса С были поставлены за счет средств федерального бюджета в Орловскую область по распоряжению Правительства РФ в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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