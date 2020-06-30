В Орле 36-летняя женщина покалечилась на предприятии
В Орле 36-летняя женщина покалечилась на предприятии. Следственный комитет уже организовал проверку инцидента.
Все случилось накануне, в понедельник 29 июня.
- На территории ЗАО «Орелпродукт» получила множественные травмы работница предприятия, которая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказана своевременная медицинская помощь, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Доследственная проверка установит все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка должностным лицам в части соблюдения условий охраны труда на предприятии.
- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - пояснила представитель ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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