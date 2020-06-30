30 Июнь 2020 2020-06-30T12:35:34+03:00

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В Орле 36-летняя женщина покалечилась на предприятии. Следственный комитет уже организовал проверку инцидента.

Все случилось накануне, в понедельник 29 июня.

- На территории ЗАО «Орелпродукт» получила множественные травмы работница предприятия, которая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказана своевременная медицинская помощь, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Доследственная проверка установит все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка должностным лицам в части соблюдения условий охраны труда на предприятии.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - пояснила представитель ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU