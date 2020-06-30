До конца 2020 года в Орле расселят 20 аварийных домов

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:42:37+03:00

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В Орле вновь встал вопрос с переселением жильцов аварийных домов. В этом году расселить планируют 20 ветхих жилых зданий из 127. Об этом сообщила начальник отдела горадминистрации по капитальному ремонту и расселению многоквартирных домов Ирина Каширская.

По ее словам, в программу переселения войдут дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Сейчас в них проживают 3 198 человек.

- До конца 2020 года предполагается расселить 20 многоквартирных домов, в которых расположено 170 жилых помещений: 92 частных и 78 муниципальных. На реализацию этого этапа предусмотрено финансирование в размере 211,29 млн рублей. В настоящий момент расселено 72 жилых помещений, в которых проживали 92 человека, - пояснила Ирина Каширская.

Собственники приватизированных квартир в аварийных домах должны получить деньги на самостоятельную покупку нового жилья.

Отметим, во время подведения итогов работы за 2019 год, мэр Орла Василий Новиков говорил о 174 аварийных домах, нуждающихся в расселении (13 из них признаны аварийными в 2019 году). Чтобы пересилить все 7 тысяч человек из этих зданий в безопасное и благоустроенное жилье необходимо порядка 2,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU