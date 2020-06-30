В Орле многодетная мать получила гражданство после вмешательства прокуратуры

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:40:14+03:00

Семья из Донбасса переехала в Орловскую область еще три года назад и попала в трудную жизненную ситуацию

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В Орле многодетная мать, переехавшая из Донбасса, спустя три года смогла получить российское гражданство и полагающиеся ей и детям льготы. Семьей оставшейся без средств существования заинтересовались в прокуратуре после репортажа телеканала «Истоки».

Во время личной встречи с и.о. прокурора области женщина рассказала, что приехала с семьей в Орел еще в 2017 году. Она попала под госпрограмму переселения соотечественников из-за рубежа, но денег на оформление документов нет. При этом в семье есть малыш с заболеванием, требующим дорогостоящего лечения.

- Органы местного самоуправления не приняли должных мер к разрешению сложившейся ситуации и не оказали вовремя помощь многодетной семье. В связи с этим были внесены представления в адрес первого заместителя Председателя Правительства области и главы администрации города, - пояснили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

После этого семье помогли заплатить за аренду квартиры и оказана материальная помощь по уплате госпошлины. Сейчас многодетная мама уже получила паспорт гражданина Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU