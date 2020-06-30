Орловец подал в суд на 14-летнего племянника жены за разбитую машину

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:16:50+03:00

Подросток пришел в гости к тете, выпил с ней пива и поехал в кафе за добавкой

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В Орловском областном суде разбирали семейный конфликт из-за разбитой машины. Подвыпивший 14-летний подросток сел за руль, чтобы доехать в кафе за новой порцией спиртного и врезался в кирпичный забор. На это его подбила собственная тетя.

Инцидент произошел еще в сентябре 2019 года в одном из сел Ливенского района. Школьник с двумя подругами пришел в гости к тете. Та угостила гостей пивом, потом сама съездила в магазин за добавкой. Компания снова выпила, но на этом решила не останавливаться. Женщина отдала ключи от машины подростку и попросила привезти еще горячительного. В итоге школьник разбил машину.

Узнав о произошедшем, тетин муж пришел в ярость и обратился в суд на парня и его родителей с требованием возместить ущерб - около 240 тысяч рублей.

- С учетом конкретных обстоятельств дела судом была установлена степень вины тети подростка- 80%, а самого несовершеннолетнего - 20%. Исковые требования были удовлетворены частично. Суд взыскал с парня и его родителей около 40 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU