В Орловской области полыхал жилой дом
В Орловской области спасатели потушили полыхающий жилой дом. Пламя охватило частную постройку в Ливенском районе.
Все произошло накануне, в понедельник 29 июня. Пожарным позвонили около двенадцати дня. Как оказалось, огонь разбушевался в селе Крутое. Спасатели прибыли на место.
- В результате пожара выгорела кровля. От огня спасены внутренние помещения дома. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.
Всего за минувшие сутки спасатели региона выезжали на ликвидацию тех или иных происшествий 25 раз, 3 из них - пожары.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»