В Орловской области полыхал жилой дом

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:47:53+03:00

В результате пожара выгорела кровля Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

С пламенем боролись спасатели в Ливенском районе

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В Орловской области спасатели потушили полыхающий жилой дом. Пламя охватило частную постройку в Ливенском районе.

Все произошло накануне, в понедельник 29 июня. Пожарным позвонили около двенадцати дня. Как оказалось, огонь разбушевался в селе Крутое. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара выгорела кровля. От огня спасены внутренние помещения дома. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

Всего за минувшие сутки спасатели региона выезжали на ликвидацию тех или иных происшествий 25 раз, 3 из них - пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU